В КГГА подтвердили, что список с адресами якобы больных коронавирусом киевлян - фейк

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник

Правоохранители проверяют источники пощирення этой информации

В Киевской городской государственной администрации подтвердили, что информация об адресах домов в Киеве, где якобы обнаружены больные коронавирусом, не соответствует действительности. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в Facebook.

"В сети время от времени распространяется ложная информация о киевлянах, которые заболели коронавирусом. В частности, недавно появились списки адресов, где вроде бы живут люди с подтвержденным диагнозом Covid-19. Отмечу, эта информация не соответствует действительности", - сказал Поворозник.

По его словам, по обращению города правоохранительные органы проверяют возможные источники ее распространения.

"Напомню, в городе работает Мониторинговый центр по противодействию распространения Covid-19, специалисты которого сотрудничают с группами риска, сейчас это более 40 тысяч киевлян. Задача центра – максимально предупредить распространение заболевания", - сказал он.

Он подчеркнул, что вся информация о киевлянах, которые находятся в базе Мониторингового центра, защищена и не попадет в открытый доступ.

"Призываю не распространять недостоверную информацию. Все данные по заболеваемости коронавирусом, ограничительные меры, введенные городскими властями для противодействия распространению заболевания, размещено на официальном сайте КГГА. В нынешних условиях мы должны объединить усилия в борьбе с заболеванием, а не распространять фейки", - отметил Поворозник.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что список адресов с "больными" коронавирусом киевлянам, который опубликовало издание "Вести" является фейком, и не соответствует действительности.