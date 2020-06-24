В КГГА объяснили, почему ослабили карантин в столице, несмотря на заявление Минздрава

Все связано с действием постановления Кабмина относительно карантина

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Советник киевского городского председателя и секретарь Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Владимир Бондаренко пояснил, что, несмотря на заявление Минздрава, карантин в столице ослабили, ведь начало действовать новое постановление правительства. Об этом чиновник рассказал в эфире Громадского радио.

"Ранее действовало постановление Кабмина, где были прописаны четкие критерии, которым должен соответствовать регион, чтобы перейти к следующему этапу послаблений. С 22-го же июня действует другое постановление – №500. Оно определяет критерии не для ослабления, а для усиления карантина. То есть по постановлению Кабмина фактически открыто все", – отметил Бондаренко.

Кроме этого, он отметил, что лишь в среду, 24 июня, Киев пересек один из 4-х показателей возврата до жесткого карантина - показатель прироста больных. По состоянию на этот день в Киеве показатель составляет 11,55% при целевом показателе 10%.

"В Киеве должны усилить карантин только если этот показатель будет сохраняться минимум три дня. То есть сегодня, завтра и послезавтра, и фактически только в субботу, 27 июня, мы можем говорить о возвращении к более жестким карантинным мерам", – добавил Бондаренко.

Напомним, несмотря на рекордное количество больных на COVID-19 24 июня, в Киеве восстанавливают работу заведения общественного питания, а также театры и кинотеатры.