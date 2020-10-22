В Госпотребслужбе рассказали, когда Киев перейдет в красную зону и сможет выйти из карантина

РБК

Начальник Госпотребслужбы считает, что Киев последним из украинских городов выйдет из карантина

Если показатель заполненности кроватей в Киеве колеблется от 70% до 75% и будет длиться дольше 5 дней, то город может полностью перейти в красную зону. Об этом заявил начальник Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает "РБК-Украина".

"Заполненность колеблется от 70% до 75%. Если такой показатель будет длиться дольше 5 дней, то Киев может полностью перейти в красную зону. Но сегодня это еще под контролем и койкофонд обеспечивается", - сказал Рубан.

По его словам, эпидемия в столице развивается довольно предсказуруемо, напомнив, что еще в июне он прогнозировал 7 тысяч больных.

Начальник Госпотребслужбы считает, что Киев последним из украинских городов выйдет из карантина, поскольку он является мегаполисом.

"Город Киев будет лидером и последним выйдет из эпидемии. Работа проводится и на государственном, и на городском уровнях", - добавил Рубан.

Напомним, по состоянию на утро 22 октября в Украине зафиксировано 322 879 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, в течение последних суток было подтверждено 7 053 новых случаев, 116 человек умерли, 2 679 человек преодолели болезнь.

Больше всего новых заболеваний подтвердили и в Киеве (+631), Харьковской (+627), Одесской (+600), Хмельницкой (+381) и Днепропетровской (+363) областях.