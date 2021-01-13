В Днепровском районе столицы произошла массовая драка. Видео

Фото из открытых источников

Всего в конфликте приняли участие шесть человек

Накануне вечером рядом с одним из супермаркетов Днепровского района столицы произошла массовая драка. Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

Согласно сообщению, столкновение случилось на проспекте Павла Тычины, 15. По словам очевидцев, между двумя мужчинами завязался конфликт и драка. Их пыталась разнять женщина.

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Как отмечается, впоследствии к участникам присоединились еще два человека. Также вмешаться пытался водитель авто, которое проезжало мимо. Всего в конфликте приняли участие шесть человек.

"Не очень понятно, за кого болеть в этой стычке, поэтому просто наблюдаем. Киев, Тычины, 15 (Березняки)", - сказано в подписи к видео.

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Напомним, недавно в столице между двумя охранниками строительной площадки возник конфликт, переросший в драку со смертельным исходом.