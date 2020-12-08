В День святого Николая возле Офиса президента откроют каток и карусель

Офис президента Фото из открытых источников

Праздничные аттракции будут установлены за средства благотворителей и меценатов

На период новогодне-рождественских праздников возле Офиса президента Украины обустроят бесплатный каток, карусель, резиденцию святого Николая и праздничные фотозоны. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу ОП.

"На площади возле Офиса Президента Украины на время новогодних праздников будет работать праздничная площадка для детей и взрослых "Николай принимает друзей". На его территории будет располагаться каток, карусель, резиденция святого Николая и праздничные фотозоны", - рассказали в офисе.

Как отмечается, воспользоваться бесплатным катком смогут все желающие, а коньки можно будет принести с собой или взять бесплатно напрокат непосредственно на месте. Также дети смогут написать и отправить письмо святому Николаю.

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Запланировано, что праздничная площадка и фотозоны будут действовать без выходных с 10:00 до 21:00. На локации будут следить за соблюдением карантинных мероприятий: обязательный масковый режим, дезинфекторы, ограничение количества посетителей.

Если же в стране будет введен локдаун, то решение о работе площадки будет принято с учетом карантинных ограничений.

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Кроме этого, в Офисе президента отметили, что для установки новогодних аттракционов и декораций не будут использовать бюджетные средства, к этому будут привлечены меценаты и благотворители, ведь "президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призвал бизнес быть социально ответственным".

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве, кроме главной елки Украины на Софийской площади, устанавливают главную елку города, которая появится у арки Дружбы Народов.