В центре Киева загорелось офисное здание
Горят несколько этажей "Київпроекту"
В Киеве на улице Богдана Хмельницкого возле метро "Театральная" произошло возгорание в высотном офисном здании "Киевпроекта", горят этажи между 9 и 12. Об этом сообщает Громадське.
"На месте находятся минимум 5 машин скорой помощи и 8 пожарных машин. Работают примерно 20 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.
Перекрыта дорога на улице Богдана Хмельницкого.
В Киеве загорелось высотное здание "Киевпроекта". На месте работают спасатели pic.twitter.com/URiGJOoO7Z— hromadske (@HromadskeUA) June 20, 2020
Ранее сообщалось, что в Запорожье произошел пожар в четырехэтажном здании обувной фабрики "Мида".