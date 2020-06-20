live
Новости » Киев Читати новину українською

В центре Киева загорелось офисное здание

Фото из открытых источников

Горят несколько этажей "Київпроекту"

В Киеве на улице Богдана Хмельницкого возле метро "Театральная" произошло возгорание в высотном офисном здании "Киевпроекта", горят этажи между 9 и 12. Об этом сообщает Громадське.

"На месте находятся минимум 5 машин скорой помощи и 8 пожарных машин. Работают примерно 20 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

Новости по теме: В Днепропетровской области произошел взрыв в многоэтажке, который перерос в пожар

Перекрыта дорога на улице Богдана Хмельницкого.

Ранее сообщалось, что в Запорожье произошел пожар в четырехэтажном здании обувной фабрики "Мида".

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

НАБУ объявило подозрение экс-министру инфраструктуры Омеляну "Я слышал, что есть вопросы к его прошлому": Омелян объяснил, почему поддержал Стерненко Обыски у Омеляна: Бывший министр рассказал, кто на самом деле был нужен работникам ГБР Владимир Омелян в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня", – полное видео
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Программа правительства, эпидемия, уличные столкновения, Украина без плана действий | 18.06.20
Работа
Юлия Тимошенко | Народ против | 18.06.20 | Полное видео
Дмитрий Спивак | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Анатолий Шарий | Ток-шоу