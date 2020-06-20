В центре Киева загорелось офисное здание

Фото из открытых источников

Горят несколько этажей "Київпроекту"

В Киеве на улице Богдана Хмельницкого возле метро "Театральная" произошло возгорание в высотном офисном здании "Киевпроекта", горят этажи между 9 и 12. Об этом сообщает Громадське.

"На месте находятся минимум 5 машин скорой помощи и 8 пожарных машин. Работают примерно 20 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", - говорится в сообщении.

Новости по теме: В Днепропетровской области произошел взрыв в многоэтажке, который перерос в пожар

Перекрыта дорога на улице Богдана Хмельницкого.

В Киеве загорелось высотное здание "Киевпроекта". На месте работают спасатели pic.twitter.com/URiGJOoO7Z — hromadske (@HromadskeUA) June 20, 2020

Ранее сообщалось, что в Запорожье произошел пожар в четырехэтажном здании обувной фабрики "Мида".