В центре Киева сообщили о "минировании" на одной из улиц

Сейчас на месте работают правоохранители

Национальная полиция Киева

В понедельник вечером, 21 сентября, в Киеве сообщили о "минировании" на улице Кирилловской, которая находится на Подоле. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

"Только что поступил вызов о минировании на улице Кирилловской, 8. Сейчас место с "бомбой" оцеплено правоохранителями. Ожидают взрывотехников", - говорится в сообщении.

Фото из открытых источников

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Напомним, ранее в Киеве правоохранители получили сообщение о минировании помещения Киевского апелляционного суда, в связи с чем учреждение временно прекратило работу.