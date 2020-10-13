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В центре Киева провели задержание с выстрелами

На данный момент центральная дорога Крещатик перекрыта

Столичный спецназ провёл спецоперацию на Крещатике, в результате чего была задержана группа злоумышленников. Об этом пишет "Страна" со ссылкой на замминистра внутренних дел Антона Геращенко.

Очевидцы сообщают, что в Киеве были слышны выстрелы.

По словам замминистра внутренних дел, спецназ провел задержание "разбойников, которые грабили валютчиков".

Отмечается, что на данный момент центральная дорога Крещатик перекрыта.

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Напомним, ранее Служба безопасности Украины пресекла попытку создания ячейки международной неонацистской группировки, которая причастна к совершению в разных странах мира террористических проявлений на расовой почве. Спецслужбы установили двух иностранных граждан, которые прибыли в Украину для вербовки местных жителей в ряды экстремистов.

Свою противоправную деятельность они осуществляли в Киеве, Харькове и Львове.

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