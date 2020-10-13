В центре Киева провели задержание с выстрелами
На данный момент центральная дорога Крещатик перекрыта
Столичный спецназ провёл спецоперацию на Крещатике, в результате чего была задержана группа злоумышленников. Об этом пишет "Страна" со ссылкой на замминистра внутренних дел Антона Геращенко.
Очевидцы сообщают, что в Киеве были слышны выстрелы.
По словам замминистра внутренних дел, спецназ провел задержание "разбойников, которые грабили валютчиков".
Отмечается, что на данный момент центральная дорога Крещатик перекрыта.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины пресекла попытку создания ячейки международной неонацистской группировки, которая причастна к совершению в разных странах мира террористических проявлений на расовой почве. Спецслужбы установили двух иностранных граждан, которые прибыли в Украину для вербовки местных жителей в ряды экстремистов.
Свою противоправную деятельность они осуществляли в Киеве, Харькове и Львове.