В центре Киева произошло масштабное ДТП: Перекрыт Крещатик
Сейчас идет оформление аварии
В Киеве на улице Крещатик произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Движение транспорта от Майдана независимости перекрыто. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Как сообщается, ДТП произошло с участием четырех автомобилей. Информации о пострадавших нет. Продолжается оформление аварии.
Как уточняется, авария произошла возле торгово-развлекательного центра.
Пока информации о ДТП на сайте полиции Киева нет.
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