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В центре Киева произошло масштабное ДТП: Перекрыт Крещатик

Сейчас идет оформление аварии

Фото из открытых источников

В Киеве на улице Крещатик произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). Движение транспорта от Майдана независимости перекрыто. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Как сообщается, ДТП произошло с участием четырех автомобилей. Информации о пострадавших нет. Продолжается оформление аварии.

ДТП на Крещатике Фото из открытых источников

ДТП на Крещатике Фото из открытых источников

Как уточняется, авария произошла возле торгово-развлекательного центра.

Пока информации о ДТП на сайте полиции Киева нет.

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Напомним, 8 июня в Москве произошло ужасное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. В результате столкновения авто погиб один человек. Как стало известно, артист управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. 

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