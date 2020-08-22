В центре Киева ограничивают движение транспорта во время празднования Дня Независимости. Карта

На определенных улицах движение будет полгностью запрещено, на некоторых ограничено лишь на время проведения мероприятий

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Правоохранители назвали улицы в центре столицы, где 23-24 августа во время проведения праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости будет перекрыто и ограничено дорожное движение. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, с 16:00 23 июня до завершения мероприятий 24 августа движение автомобилей будет перекрыто:

улица Трехсвятительская;

улица Владимирская;

улица Михайловская;

улица Малая Житомирская;

проезд Владимирский (синим обозначен отрезок, который будет перекрыт с 5:00 24 августа);

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Кроме этого, во время проведения мероприятий движение автомобилей будет ограничено:

улица Владимирская;

улица Большая Житомирская;

улица Десятинная;

улица Малая Житомирская;

переулок Рыльский.

Ограничение движения транспорта в Киеве 23-24 мая Telegram-канал Национальной полиции

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Напомним, ранее руководитель полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что в Киеве усилят патрульные наряды правоохранителей в местах запланированных мероприятий ко Дню Независимости.