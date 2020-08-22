В центре Киева ограничивают движение транспорта во время празднования Дня Независимости. Карта
На определенных улицах движение будет полгностью запрещено, на некоторых ограничено лишь на время проведения мероприятий
Правоохранители назвали улицы в центре столицы, где 23-24 августа во время проведения праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости будет перекрыто и ограничено дорожное движение. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Согласно сообщению, с 16:00 23 июня до завершения мероприятий 24 августа движение автомобилей будет перекрыто:
- улица Трехсвятительская;
- улица Владимирская;
- улица Михайловская;
- улица Малая Житомирская;
- проезд Владимирский (синим обозначен отрезок, который будет перекрыт с 5:00 24 августа);
Кроме этого, во время проведения мероприятий движение автомобилей будет ограничено:
- улица Владимирская;
- улица Большая Житомирская;
- улица Десятинная;
- улица Малая Житомирская;
- переулок Рыльский.
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Напомним, ранее руководитель полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что в Киеве усилят патрульные наряды правоохранителей в местах запланированных мероприятий ко Дню Независимости.