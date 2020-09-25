В 24 общежитиях Киева зафиксировали коронавирус, – КГГА

По словам главы столицы, противоэпидемические меры введены в 11 общежитиях

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В Киеве с начала учебного года в 24 общежитиях зафиксировали COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга.

Отмечается, что противоэпидемические мероприятия проводились лишь в 11 зданиях. "С начала учебного года в 24 столичных общежитиях есть случаи заболевания коронавирусом. В 11 из них ввели противоэпидемические меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Больных и контактных лиц изолировано. Осуществлена санитарная обработка помещений. В других общежитиях больных студентов вовремя изолировали", – сказал Кличко.

Кроме того, мэр Киева сообщил о случаях составления протоколов о нарушении санитарных норм в общежитиях. В частности, среди нарушителей Кличко выделил общежития Киевского национального экономического университета, Киевского национального университета им. Шевченко, Академии изобразительного искусства, Киевского национального университета культуры и искусств, а также Национальной академии наук. В общем Госпродпотребслужба и представители райадминистраций проверили 80 общежитий и составили 40 протоколов о нарушении противоэпидемических мероприятий.

Напомним, по состоянию на утро 25 сентября в Украине зафиксировано 191 671 случай болезни COVID-19. В течение последних суток было подтверждено 3 565 новых случаев коронавируса.