Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве более 70% ниже базовой линии, - КГГА

В целом наблюдается снижение заболеваемости почти на 23% по сравнению с прошлой неделей

Фото - из открытых источников

В целом интенсивность эпидемического процесса заболеваемости гриппом и ОРВИ в столице находится на низком уровне и ниже базовой линии на 73,1%. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, в Киеве за 15-ю неделю 2020 года (с 6 по 12 апреля) зарегистрировано 6 107 больных гриппом и ОРВИ. Сейчас показатель заболеваемости составляет 207.

По словам Поворозника, в столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 22,7% по сравнению с предыдущей неделей, которое произошло за счет взрослого и детского населения. Так, детей заболело – 2 412 (снижение на 21,3%), взрослых – 3 695 (снижение на 23,6%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 39,5%, а на предыдущей неделе – 38,8%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 22,3% – зарегистрировано 1 050 случаев", – рассказал заместитель.

Кроме этого, он уточнил, что в медицинские учреждения за прошедшую неделю госпитализировано 34 человека, из них 21 ребенок.

Напомним, в понедельник, 13 апреля, городской глава Киева Виталий Кличко сообщил о 495 подтвержденных случаях коронавируса в столице, из которых 79 обнаружили за минувшие сутки.