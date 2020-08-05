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У заместителей председателя Киевской ОГА подтвердили коронавирус

COVID-19 подтвердили у заместителей Василия Володина Фото из открытых источников

Один из инфицированных попал в больницу, другой заместитель - на самоизоляции

В Киевской областной государственной администрации выявили заражения коронавирусом COVID-19 среди работников. Недуг подхватили два заместителя председателя КОДА Василия Володина. Об этом сообщает пресс-служба администрации. 

"Киевский областной лабораторный центр подтвердил вчера днем наличие коронавируса у двух заместителей председателя КОГА. Был оперативно обнаружен круг контактных лиц. Вечером им сделали ПЦР-тесты", - отметили в пресс-центре КОДА. 

По предварительной информации, среди проверенных лиц новых случаев болезни выявлено не было. Сейчас заместители главы находятся под наблюдением медиков. В частности, один из них лечится дома на самоизоляции, а другой – в больнице. Состояние обоих пациентов стабильное.  

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Также председатель КОГА Василий Володин отметил, что работа администрации продолжается в штатном режиме, однако с соблюдением санитарных норм. Кроме этого, должностные обязанности инфицированных временно были возложены на других сотрудников. 

Заметим, по состоянию на утро 5 августа в Украине 75 490 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 1788 – погибли, а 41 527 пациентов выздоровели. В Киевской области за сутки обнаружили 65 новых больных. 

Напомним, недавно в одесской мэрии коронавирус зафиксировали у двух заместителей мэра Геннадия Труханова. Кроме этого, вице-мер Светлана Бедрега ожидает результат теста на самоизоляции. 

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