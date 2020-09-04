У Виталия Кличко самый высокий уровень выполнения избирательной программы среди всех мэров, – КИУ

Виталий Кличко на онлайн-конференции "Каким мы видим Киев" Сайт Виталия Кличко

У киевского городского головы Виталия Кличко самый высокий уровень выполнения избирательной программы среди мэров городов с количеством населения более 500 тысяч человек. Об этом было заявлено Комитетом избирателей Украины (КИУ) сегодня на пресс-конференции в ИА "Интерфакс-Украина".

"Самые высокие показатели выполнения избирательных программ у киевского городского головы Виталия Кличко. Наше исследование указывает, что избирательная программа выполнена в среднем на 75-80 процентов", – отметили в КИУ.

Генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что избирательная программа Виталия Кличко была достаточно конкретной, открытой и находилась в публичном доступе.

"Собственно по тем материалам которые были нам поданы, нам было указано о том, что в Киеве были созданы единые пешеходные зоны – Андреевский спуск, Контрактовая площадь, нам указали цифру об обновлении 414 парков и скверов, нам указали о том, что выполнено обещание о проведении ежегодных инвестиционных форумов. Также мы получили достаточно большую цифру о том, что в 2019 году услугами ЦПАУ воспользовались более 1 миллиона жителей города. Это достаточно большой показатель, который выделяется среди других общин", – отмечают в Комитете избирателей Украины.

По данным КИУ, у других мэров – более низкие результаты.

По словам представителей КИУ, анализ выполнения программ проводился на основе официальных запросов в городские советы, а также экспертного анализа.

Как сообщалось ранее, в рейтинге кандидатов на выборах мэра Киева лидером со значительным отрывом является Виталий Кличко – за него готовы отдать голоса 44% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.