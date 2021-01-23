У посольства России в Киеве произошла стычка во время акции в поддержку Навального

Акция в поддержку Алексея Навального в Киеве Serhii Nuzhnenko/RadioSvoboda.org (RFE/RL)

Около двух десятков неизвестных вырывали плакаты в поддержку оппозиционера

В Киеве состоялась акция в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, во время чего произошла стычка между участниками митинга и неизвестными мужчинами. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что около 10-15 человек держали в руках плакаты, а еще ориентировочно 30 человек присутствовали в качестве участников акции и зрителей. Однако почти по окончанию акции под российское дипведомство пришли около двух десятков мужчин, которые начали срывать плакаты в поддержку Навального с забора посольства, а также вырывали их из рук участников акции.

Тогда между мужчинами и митингующими произошел словесный спор, который касался того, что Навальный якобы поддерживал оккупацию Крыма. После этого спор перерос в потасовку, а прибывшие мужчины ударили нескольких участников акции. Впоследствии правоохранители оттеснили противников митинга и задержали двух из них, но вскоре отпустили.

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Напомним, сегодня, 23 января, в России начались акции в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных. При этом на Пушкинской площади в Москве, где был запланирован протестный митинг, коммунальщики начали перекладывать плитку.