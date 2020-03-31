У бывшего нардепа в Киеве украли штаны, свитер и кроссовки

Игорь Луценко Интерфакс-Украина

Злоумышленники украли спортивную сумку из автомобиля экс-парламентария

Во время карантина в Киеве воры из салона машини бывшего народного депутата VIII созыва Игоря Луценко украли его личные вещи. Об этом сообщил "Стране" источник в МВД.

Согласно сообщению, вчера, 30 марта, в столичную полицию обратился экс-нардеп и майдановец Игорь Луценко с заявлением о краже личных вещей.

Как отмечается, накануне он припарковал свой автомобиль Skoda возле дома, а вечером заметил разбитое окно. Исследовав транспортное средство, Луценко обнаружил пропажу тренировочного набора вместе со спортивной сумкой - свитер, штаны и кроссовки.

"Вероятно воры решили, что в сумке может быть что-то ценное и унесли ее не раскрывая и, наверное, несколько разочаровались, когда нашли там поношенные вещи бывшего депутата. Хотя, по нынешним кризисным временам кроссовки и свитер - тоже неплохой улов для воров", - говорится в сообщении.

По данному факту происшествия полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины (кража).

Напомним, ранее в Николаевской области двое мужчин в балаклавах ворвались в дом пенсионерки и, угрожая оружием, совершили ограбление. В результате угроз злоумышленники похитили 1,3 тысячи гривен, золотое кольцо и продукты питания.