Сюрприз на балконе: В Киеве пенсионерка обнаружила схрон боеприпасов

По словам женщины, опасные предметы мог оставить ее бывший квартирант

В столице на балконе пожилой женщины обнаружили предметы, похожие на патроны к автоматическому оружию и гранаты. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева.

Согласно сообщению, к правоохранителям обратилась 73-летняя женщина, которая живет в доме на улице Милютенко. Пенсионерка решила поубирать на балконе, однако обнаружила среди своих вещей лишние.

Как отмечается, полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили в доме пожилой женщины предметы, похожие на гранаты и патроны. На место вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу Деснянского района.

Пенсионерка предположила, что там их мог оставить знакомый, который помогал в домашних делах и снимал у нее комнату.

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Напомним, недавно в городе Люботин Харьковской области правоохранители обнаружили огромный схрон боеприпасов, размещенный в гараже.