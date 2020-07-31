Столичные школьники будут петь гимн каждое утро

Фото из открытых источников

В КГГА утверждают, что это решение научит киевлян уважать государственные символы Украины

В школах Киева каждое утро будут петь гимн Украины. Соответствующее решение поддержал Киевский городской совет, передает "Укринформ".

Так, Департамент образования и науки КГГА должен обеспечить обязательное исполнение учащимися, воспитанниками, педагогическими работниками в учреждениях среднего общего образования Государственного Гимна Украины в начале каждого учебного дня и во время проведения торжественных мероприятий.

В КГГА утверждают, что это решение научит киевлян уважительно относиться и уважать государственные символы Украины.

Напомним, накануне в Луганской области полицейские установили личность правонарушителя, который совершил надругательство над государственным флагом. 25-летний мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, сорвал флаг с флагштока и сжег его.