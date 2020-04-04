Продавал с рук: В Киеве полицейские составили протокол на мужчину за незаконную торговлю медицинскими масками

В Дарницком районе Киева полиция составила административный протокол на мужчину за незаконную торговлю медицинскими масками Нацполиция

Накануне он договорился с другим киевлянином о реализации 40 тыс. медицинских масок иностранного производства на общую сумму 660 тыс. гривен

В Киеве 40-летний мужчина пытался незаконно продать медицинские маски. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева у Facebook.

Как отмечается, накануне он договорился с другим киевлянином о реализации 40 тыс. медицинских масок иностранного производства на общую сумму 660 тыс. гривен.

"Во время встречи с потенциальным клиентом у продавца в наличии было более 320 упаковок масок по 20 штук в каждой. При этом, у него отсутствовали какие-либо накладные, товарные чеки, сертификаты качества и другие разрешительные документы на этот товар", - говорится в сообщении.

Сейчас на фигуранта составлены административные материалы за торговлю с рук в неустановленных местах промышленными товарами, весь товар был изъят. Мужчине грозит штраф до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли.

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Напомним, ранее в Сумах оштрафовали на 17 тыс. грн мужчину, который был в магазине без маски.