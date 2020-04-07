Столичные больницы получили препарат, который применяют для лечения коронавируса, - Кличко

Виталий Кличко

В больницы поступил препарат "Плаквенил", который применяют разные страны мира

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столичные больницы получили препарат, который применяют для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом он сказал во время пресс-брифинга относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавируса, который транслировал телеканал ZIK.

"Хочу сообщить, что медучреждения столицы, где лечат больных коронавирусом, уже получили препарат "Плаквенил" – противомалярийные лекарства, которые медики разных стран мира применяют сегодня для лечения COVID-19. Также город получил еще одну партию масок, что заказывало, и сегодня 200 тысяч масок поступят в продажу в сеть коммунальных аптек "Фармация", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, по состоянию на утро, 7 апреля, в Украине зафиксировано 1 462 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели.

Ранее заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине ожидается пик распространения коронавируса 14-15 апреля.