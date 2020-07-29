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Столичная станция метро "Вокзальная" возобновила работу

Станция метро "Вокзальная" Фото из открытых источников

Станция "Вокзальная" открыта на вход и выход

В Киеве завершили проверку станции метро "Вокзальная" на присутствие взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Как отмечается, информация о минировании метро не подтвердилась.

"Внимание! Полиция завершила проверку станции "Вокзальная". Метрополитен работает в обычном режиме!" - говорится в сообщении.

Станция метро "Вокзальная" открыта на вход и выход.

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Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестный анонимно сообщил о минировании станции метро "Вокзальная". Правоохранители сразу начали проверять территорию станции на присутствие взрывоопасных предметов.

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