Госпродпотребслужба оштрафовала десятки заведений за нарушения правил карантина в Киеве

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Накануне была проведена проверка более 110 заведений

Во время мониторинга соблюдения профилактических и противоэпидемических мероприятий субъектами, которые осуществляют хозяйственную деятельность в Киеве, Госпродпотребслужба выявила нарушения и составила админпротоколы на 29 заведений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, накануне специалисты провели мониторинг на 112 объектах, в том числе: 45 заведений общественного питания, 40 объектов торговли продовольственными товарами, 26 – непродовольственными товарами и детское учебное заведение.

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"По результатам составлено 29 протоколов в соответствии со ст.44-3 (нарушение правил относительно карантина людей). Среди нарушителей 10 заведений общественного питания, 10 продуктовых магазинов, 8 – промышленных и дошкольное учебное заведение", - рассказали в Госпродпотребслужбе.

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Напомним, ранее глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что с нынешними показателями заболеваемости карантин в Киеве продлится еще полтора года.