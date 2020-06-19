Степанов прокомментировал возможность закрытия столичного метро

Глава Минздрава Максим Степанов Фото из открытых источников

Министр отметил, что государство живет в условиях адаптивного карантина и есть четкие критерии, по которым усиливают карантин

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал возможность закрытия киевского метро, исходя из ухудшение эпидемиологической ситуации в стране. Об этом пишет РБК-Украина.

Министр подчеркнул, что государство живет в условиях адаптивного карантина и есть четкие критерии, по которым усиливают карантин, в том числе в Киеве.

"В зависимости от развития ситуации, все действия будут достаточно умны и все наши рекомендации... в том числе региональные", - сказал Степанов.

Отметим, что с начала карантинных ограничений в Украине столичный метрополитен уже приостанавливал свою работу на несколько месяцев, однако, по инициативе мэра Киева Виталия Кличко, Кабмин разрешил возобновить его работу 25 мая.

Напомним, киевский метрополитен уже ограничивает вход на некоторых станциях в час пик, пока речь идет о пяти станций, которые находятся под особым контролем.