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Степанов прокомментировал возможность закрытия столичного метро

Глава Минздрава Максим Степанов Фото из открытых источников

Министр отметил, что государство живет в условиях адаптивного карантина и есть четкие критерии, по которым усиливают карантин

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал возможность закрытия киевского метро, исходя из ухудшение эпидемиологической ситуации в стране. Об этом пишет РБК-Украина.

Министр подчеркнул, что государство живет в условиях адаптивного карантина и есть четкие критерии, по которым усиливают карантин, в том числе в Киеве.

"В зависимости от развития ситуации, все действия будут достаточно умны и все наши рекомендации... в том числе региональные", - сказал Степанов.

Отметим, что с начала карантинных ограничений в Украине столичный метрополитен уже приостанавливал свою работу на несколько месяцев, однако, по инициативе мэра Киева Виталия Кличко, Кабмин разрешил возобновить его работу 25 мая.

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Напомним, киевский метрополитен уже ограничивает вход на некоторых станциях в час пик, пока речь идет о пяти станций, которые находятся под особым контролем.

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