live
Новости » Киев Читати новину українською

Стало известно, почему пьяный вандал разгромил въезд на Труханов остров

Пункт въезда на Труханов остров Фото из открытых источников

Теперь молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы

В Киеве пьяный мужчина разгромил пункт въезда на Труханов остров из-за того, что ему не понравилось оборудование автоматической системы и другие технические средства, которые установлены рядом. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции. 

"Злоумышленник объяснил свои действия тем, что ему не понравилась система ограниченного доступа для автомобилей и контроля скорости и считает, что они установлены незаконно", – пояснили в пресс-центре. 

В результате вандал разрушил шлагбаум, светофор, камеры, чем нанес убытки на 300 тысяч гривен. Отмечается, что после инцидента на место прибыли правоохранители, которые задержали нарушителя.

Им оказался житель Киевской области 1995 года рождения. Как выяснилось, мужчина ранее был судим за хулиганские действия.

Полиция задержала пьяного нарушителя Нацполиция

В результате правонарушителя задержали и открыли в отношении него уголовное производство по части частью 3 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы.

Новости по теме: В Ужгороде вандалы повредили мемориал военным на Холме Славы

Напомним, накануне ночью в Киеве мужчина разгромил оборудование автоматической системы на пункте въезда на Труханов остров на почти 300 тысяч гривен. Кличко пообещал довести это дело до суда.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Минздрав инициирует кадровые изменения в руководстве Львовской ОГА В Украине за сутки выявили 847 новых случаев COVID-19, свыше двух десятков – умерли Минздрав расширил список стран "зеленой" зоны Вакцину от коронавируса никто бесплатно раздавать не будет, - Степанов
Loading...

программы канала ZIK

Будут ли Минские переговоры? Наблюдательные советы. Зарплаты врачей | Ток-шоу
Михаил Добкин | Ток-шоу
Процесс переговоров в ТКГ. Отдых
Ирина Верещук | Ток-шоу
Ситуация на востоке. Избирательный процесс. Нападения радикалов. Зарплаты врачей | Ток-шоу
Карантинные зоны. Отпуска нардепов-2020. Начисление субсидии | Детали недели | 01.08.20