Состоялся съезд политической партии "За майбутнє"

Съезд политической партии "За Майбутнє" Фото из открытых источников

В Киеве состоялся съезд политической партии "За майбутнє". На съезде присутствовали делегаты из всех областей Украины. Во время мероприятия председатель партии "За майбутнє", народный депутат Украины Игорь Палица представил основную программу и основы политсилы.

По его словам, один из главных тезисов, с которым партия идет на выборы, - это экономический прагматизм.

"Основные принципы нашей партии - это экономический прагматизм и снижение налогов для экономики страны. Мы должны стать конкурентоспособными в мире. Наша партия после победы будет защищать каждого украинца, который в этой стране хочет заниматься бизнесом - начиная от малого предпринимателя. Мы идем на местные выборы и выиграем, будем представлены по всей территории Украины. И мы начинаем с вами готовиться к Верховной Раде. Основная проблема Украины-это пустые бюджеты. Их надо наполнять. Но не за счет увеличения налогов, а за счет создания новых рабочих мест, справедливой конкуренции и развития всех отраслей экономики", - отметил политик.

Говоря о внешней политике, Игорь Палица подчеркнул, что она должна защищать интересы Украины.

"Внешняя политика должна защищать интересы украинского народа. Это аксиома. Пути выхода из кризиса в связи с военными действиями на Донбассе должен нарабатывать парламент совместно с экспертами. А все переговоры на международном уровне должны вестись открыто и только в интересах Украины. Мы будем требовать прекращения кулуарного общения в Минске, мы будем требовать прекращения базирования нашей внешней политики на Минских соглашениях, будем требовать переноса этого вопроса в парламент, где будет наработан 4-5 вариантов выхода из кризиса и только на общеукраинском референдуме граждане будут решать, что делать с Донбассом. Наша внешняя политика должна отстаивать только интересы Украины!"- сказал Игорь Палица.

Говоря о социальной политике, председатель партии отметил, что государство должно обслуживать человека, а не наоборот.

"Мы не обещаем того, что мы не можем делать. Мы не обещаем, что пенсии будут в три раза выше. Но мы обещаем, что сделаем нормальные условия для работы, учебы, мы сделаем так, чтобы заработала экономика. Экономика должна быть базисом этой страны. Человек - в центре для государства. У нас человекоцентристская политика. Государство должно обслуживать человека, а не человек государство", - подчеркнул политик.

"Какой наш электорат? У нас у всех разное прошлое, разные герои. Мы не делим людей на искренних и не искренних украинцев. Украина для тех, кто живет в Украине, любит ее и работает на ее будущее. И нам в партии все равно, какой он религии, цвета кожи, на каком языке говорит в быту, если он любит нашу страну. Это наши базовые основы. Нами движут не тезисы и слова. Мы не должны дать старым политикам шанса расколоть Украину. Мы с вами должны сделать все, чтобы Украина процветала, врачи и учителя получали достойные зарплаты, дети - достойное обучение, пенсионеры - достойную пенсию и с удовольствием проводили годы на пенсии. Поэтому мы победим. А когда победим - то будем спокойно, мирно, честно, объединившись двигаться вперед, в наше будущее", - резюмировал Игорь Палица.

Съезд политической партии "За Майбутнє" Фото из открытых источников

Во время съезда также были представлены руководители партийных организаций во всех областях Украины.