Смертельное ДТП под Киевом: Обнародовано фото погибшей семьи

Телеканал ZIK

Редакция телеканала ZIK выражает соболезнования родным и близким погибших, а Святославу желает скорейшего выздоровления

В эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK на большом экране продемонстрировали фото семьи, которая погибла в ДТП под Киевом, которое в состоянии алкогольного опьянения причинил Антон Желепа.

"На кадрах они улыбающиеся и счастливые. Самому маленькому ребенку – четыре годика. Влада вместе с десятилетним братом мгновенно погибла. Из всей семьи в живых остался только один мальчик. Святославу 14 лет. Сейчас за ним наблюдают врачи. Подросток в сознании, но его состояние – стабильно-тяжелое. Редакция телеканала "ZIK" выражает соболезнования родным и близким погибших. А Святославу желает скорейшего выздоровления", – сказала ведущая ток-шоу Анастасия Дайнод.

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Также фото погибшей семьи опубликовал на своей странице в Фейсбук директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

В частности, он сообщил, что подозреваемый в страшной аварии Антон Желепа отправлен судом на 2 месяца под стражу безальтернативно.

Также отметил, что мужчина 7 раз привлекался к админответственности за алко и нарковождение.

"А в то воскресенье сел за руль чужой машины вообще без водительского удостоверения, поскольку был лишен его за предыдущую пьянку. Владелица Мерседеса, говорит, что он фактически незаконно завладел их автомобилем. Но следствие будет проверять так ли это было на самом деле. Из семьи Цуркановых в живых остался один старший сын парень Святослав Цурканов 2006 года рождения (крайний справа) ", – написал Артем Шевченко.

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Напомним, 12 июля в Конча-Заспе произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего погибли четыре человека, среди которых двое детей.

Впоследствии стало известно, что мужчина, который вызвал смертельную аварию, уже сидел в тюрьме за убийство на дороге.

Накануне, 13 июля, Офис генерального прокурора объявил ему подозрение.