Смертельное ДТП на Майдане: Водитель внедорожника оказался экс-членом Нацкомиссии по ценным бумагам

Последствия смертельного ДТП на столичном Майдане Независимости Нацполиция

Предварительно установлено, что алкоголя в его крови не было

Задержанный правоохранителями водитель внедорожника, вызвавший смертельное ДТП на Крещатике, заявил, что потерял сознание и поэтому не справился с управлением авто. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Полицией задержан водитель джипа Land Rover, 1954 г. р., который сегодня на Майдане допустил наезд и сбил насмерть двух пешеходов и нанес травмы еще четверым. Сам водитель после задержания дал показания, что он потерял сознание и потерял контроль над управлением автомобилем. Гражданин Юрий Н. задержан полицией", - рассказал Геращенко.

Также замминистра уточнил, что тест "Драгер" на месте трагедии не показал наличие алкоголя в крови водителя. Однако у мужчины также отобрали пробы крови и мочи, чтобы проверить, был ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов.

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"Если действительно этот водитель ранее перенес операцию и плохо себя чувствовал - никто не мешал ему ездить на общественном транспорте, на такси или пользоваться услугами водителя. А так из-за него две семьи сегодня потеряли навсегда родных и близких. А четверо еще здоровых утром людей вынуждены лечиться в больницах", - подытожил Геращенко.

Как отмечает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, гражданин Юрий Н. - это Юрий Назаренко, который работал в Нацкомиссии по ценным бумагам.

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Напомним, вечером в пятницу, 30 октября, на Майдане Независимости, в центре Киева, водитель за рулем внедорожника врезался в толпу прохожих.

Впоследствии столичные правоохранители рассказали детали дорожно-транспортного происшествия на Крещатике, во время которого погибли два человека, а еще несколько получили травмы.