Смертельное ДТП на Майдане: Прокуратура открыла уголовное производство

Последствия смертельного ДТП на столичном Майдане Независимости Нацполиция

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители

Прокуратура открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП на Майдане Независимости. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

В частности, Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование по факту масштабного ДТП в центре Киева со смертельным исходом (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Отмечается, что в результате ДТП два человека погибли на месте, еще четверо получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Экспресс-тест не выявил у фигуранта признаков алкогольного опьянения.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Решается вопрос о задержании водителя и сообщение ему о подозрении.

Новости по теме: Появилось видео смертельного ДТП на столичном Майдане Независимости

Напомним, ранее появилась информация, что на Майдане Независимости, в центре Киева, водитель за рулем внедорожника врезался в толпу прохожих - известно о двух жертвах аварии.