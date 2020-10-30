Смертельное ДТП на Майдане: Прокуратура открыла уголовное производство
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители
Прокуратура открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП на Майдане Независимости. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
В частности, Киевская городская прокуратура начала досудебное расследование по факту масштабного ДТП в центре Киева со смертельным исходом (ч. 3 ст. 286 УК Украины).
Отмечается, что в результате ДТП два человека погибли на месте, еще четверо получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Экспресс-тест не выявил у фигуранта признаков алкогольного опьянения.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Решается вопрос о задержании водителя и сообщение ему о подозрении.
Напомним, ранее появилась информация, что на Майдане Независимости, в центре Киева, водитель за рулем внедорожника врезался в толпу прохожих - известно о двух жертвах аварии.