Смертельное ДТП на Майдане Независимости: Водителю сообщили о подозрении

ДТП на Майдане Независимости Киевская городская прокуратура

Мужчину задержали, он находится в больнице

Водителю автомобиля, совершившего масштабное дорожно-транспортное происшествие в центре Киева со смертельным исходом, сообщили о подозрении. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Фейсбук.

Отмечается, что действия 66-летнего мужчины квалифицированы по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Известно, что сейчас водитель задержан. Подозреваемого госпитализировали в больницу, где он находится под охраной. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как уточнили в прокуратуре, в результате ДТП погибли две женщины 1941 г. р. и 1990 г. р. Еще три человека (пассажиры одного из автомобилей, среди которых 5-месячный ребенок) получили травмы и были госпитализированы.

Новости по теме: Появилось видео смертельного ДТП на столичном Майдане Независимости

Напомним, вчера вечером, 30 октября, на Майдане Независимости в Киеве водитель за рулем внедорожника врезался в толпу прохожих, в результате чего погибли два человека. После аварии водитель автомобиля заявил, что ДТП произошло, потому что он потерял сознание.

Позже в СМИ появилась информация, что водителем автомобиля оказался экс-член Нацкомиссии по ценным бумагам. По предварительным данным, алкоголя в крови водителя не было.