Смерть сотрудницы посольства США: дело расследуют как умышленное убийство
Погибшая была гражданкой Соединенных Штатов
Смерть сотрудницы посольства Соединенных Штатов, которую ранее нашли в бессознательном состоянии с травмой головы, расследуют как умышленное убийство. Об этом сообщил в Facebook директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.
"Несовершеннолетний свидетель показывает на манекене следственно-оперативной группе полиции Киева, в каком именно месте он нашел тело сотрудницы посольства США в Киеве, гражданки США. Национальная полиция Украины расследует ее смерть как умышленное убийство (есть ориентировка на потенциального подозреваемого, его ищут), но не исключен и несчастный случай", - рассказал Шевченко.
Кроме этого, он отметил, что правоохранители не исключают версию о несчастном случае, поскольку женщину нашли в спортивной одежде и в наушниках, а "гибель таких опрометчивых пешеходов в результате травмирования поездом - не редкость на железной дороге".
Как отмечает пресс-служба Национальной полиции к инциденту, который произошел на ул. Толбухина, может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены).
Напомним, ранее появилась информация о том, что в Киеве совершили нападение на сотрудницу посольства США - женщину нашли на улице в бессознательном состоянии с травмой головы.