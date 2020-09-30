Смерть сотрудницы посольства США: дело расследуют как умышленное убийство

Несовершеннолетний свидетель показывает, где нашел без сознания сотрудницу посольства США Facebook Артема Шевченко

Погибшая была гражданкой Соединенных Штатов

Смерть сотрудницы посольства Соединенных Штатов, которую ранее нашли в бессознательном состоянии с травмой головы, расследуют как умышленное убийство. Об этом сообщил в Facebook директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"Несовершеннолетний свидетель показывает на манекене следственно-оперативной группе полиции Киева, в каком именно месте он нашел тело сотрудницы посольства США в Киеве, гражданки США. Национальная полиция Украины расследует ее смерть как умышленное убийство (есть ориентировка на потенциального подозреваемого, его ищут), но не исключен и несчастный случай", - рассказал Шевченко.

Новости по теме: В Киеве возле посольства США вспыхнул пожар в многоэтажке, есть жертва

Кроме этого, он отметил, что правоохранители не исключают версию о несчастном случае, поскольку женщину нашли в спортивной одежде и в наушниках, а "гибель таких опрометчивых пешеходов в результате травмирования поездом - не редкость на железной дороге".

Как отмечает пресс-служба Национальной полиции к инциденту, который произошел на ул. Толбухина, может быть причастен мужчина, которому на вид 30-40 лет, рост 190-200 см, одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку, с темными волосами (по бокам коротко подстрижены).

Новости по теме: В Одессе совершил аварийную посадку американский военный самолет

Напомним, ранее появилась информация о том, что в Киеве совершили нападение на сотрудницу посольства США - женщину нашли на улице в бессознательном состоянии с травмой головы.