Служба безопасности Украины пришла в офис "Киевводоканала"

В компании заявили, что руководство открыто к сотрудничеству со спецслужбой

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят следователи в главном офисе "Киевводоканала". Об этом сообщает в Facebook пресс-служба компании.

"В главном офисе ЧАО "АК "Киевводоканал" происходят следственные действия, которые проводит ГУ СБУ в г. Киеве. Руководство компании открыто к сотрудничеству", - говорится в сообщении.

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Также в "Киевводоканале" пообещали сообщить детали позже, если это позволит сделать следствие.

Напомним, ранее стало известно, что в течение 2020 года Служба безопасности Украины ликвидировала 15 нарколабораторий, изъяла из незаконного оборота 1704 килограмма наркотических средств, более 76 килограммов психотропных веществ и 955 килограммов прекурсоров (по заключению экспертизы).