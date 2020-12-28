Скандальная шляпа вернулась на Софийскую площадь, теперь это самостоятельный артобъект

Шляпа оказалась чрезвычайно популярной среди посетителей

Шляпа, которая раньше украшала верхушку главной елки страны, вернулась на Софийскую площадь, теперь ее выставили как отдельную инсталляцию. Об этом сообщила в Facebook директор департамента культуры КГГА Диана Попова.

Как отмечается, шляпу разместили возле елки, и под ней можно загадать желание. Объект оказался популярным среди посетителей и уже собирает длинные очереди желающих сделать фото.

"Длиннющая очередь стоит к лучшему символическому месту, где можно загадать желание под волшебной шляпой... P.S. Я искренне от всего сердца благодарю всех друзей за поддержку! Вижу ваши многочисленные сообщения и очень радуюсь, что нам удалось наконец выполнить обещание - вернуть волшебную шляпу", - написала Попова.

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Напомним, в начале декабря столичные коммунальщики начали устанавливать на Софийской площади главную елку страны именно тогда стало известно, что в этом году верхушку дерева украсят не традиционной звездой, а декоративной шляпой.

Позже стало известно, что в Киеве установят три новогодние елки и каждая из них будет иметь отдельную тематику: первая – "Сказочный лес", вторая – "Хрустальный дворец", третья – петриковская роспись.

Также автор и президент этнокультурного проекта "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий объяснил, что волшебная шляпа на главной елке – это "как оберег для елки и для жителей леса".

Однако впоследствии из-за возмущения и значительного внимания со стороны общины на праздничное дерево на Софийской площади установили традиционную звезду.