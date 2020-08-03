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Ситуация с захватом банка в Киеве контролируемая, руководство операцией взяла на себя СБУ

Место захвата банка в Киеве Судебно-юридическая газета

В заложниках находится один человек, остальные - эвакуированы

В Киеве, на месте угрозы подрыва отделении №12 ПАО "Универсал банк", что находится в БЦ "Леонардо", создан оперативный штаб Службы безопасности Украины и Национальной полиции. Ситуация контролируемая, передает пресслужба СБУ.

"Введен в действие план специальной операции СБУ "Бумеранг". Руководство операции взяла на себя СБУ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас принимаются меры по установлению контакта со злоумышленником. При себе он имеет большую спортивную сумку и портфель, от сумки к ноге прикреплен провод.

Вероятный подозреваемый в захвате отделения банка в центре Киева. Антон Геращенко / Facebook



Предварительно установлено, что злоумышленником является Каримов Сухроб Рахматович, который родился 25 марта 1988 года, уроженец города Самарканд, гражданин Узбекистана.

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Напомним, сегодня утром, 3 августа, в центре Киева мужчина захватил заложника и угрожал взорвать отделение банка.

Впоследствии в МВД обнародовали фото и имя мужчины, который захватил отделение. Им оказался гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович.

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