Синоптики прогнозируют грозы и шквалы в Киевской области

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Температура ночью 12-14°, днем около 20°

Ночью и утром 13 июля в Киеве ожидается дождь, гроза и шквалы, по области местами град. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

"13 июля на Киевщине ночью и утром кратковременный дождь, гроза, во время грозы шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, по области местами град, днем без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 12-14°, днем около 20°", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

При этом, в западных областях без осадков, на остальной территории кратковременный дождь, гроза, в восточной части местами град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в центральных, южных и восточных областях порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью 9-14°, днем 17-22°, в южных и восточных областях ночью 15-20°, днем 25-30°.

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Напомним, в выходные, 11-12 июля синоптики прогнозировали, что сохранится переменная облачность. 11 июля без осадков, лишь днем на крайнем западе кратковременный дождь, гроза; температура ночью 12-17°, днем 28-33°.