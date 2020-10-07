Синоптики предупредили о густом тумане в Киеве: Объявлен І уровень опасности

Киев окутал густой туман. Фото из открытых источников

Видимость составит от 200 до 500 метров

Погода в Киеве сегодня вечером, 7 октября, и завтра утром, 8 октября, значительно ухудшится. В столице ожидается сильный туман, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Согласно сообщению, туман накроет столицу в ближайший час с удержанием ночью и утром 8 октября. При этом видимость составит от 200 до 500 метров.

Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

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Напомним, сегодня, 7 октября, в столице начался сильный ливень — затопило несколько улиц и повалило деревья на припаркованные машины.

Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют на октябрь в Украине среднюю месячную температуру до +6...+12 градусов тепла и умеренные дожди.