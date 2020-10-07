Синоптики предупредили о густом тумане в Киеве: Объявлен І уровень опасности
Видимость составит от 200 до 500 метров
Погода в Киеве сегодня вечером, 7 октября, и завтра утром, 8 октября, значительно ухудшится. В столице ожидается сильный туман, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Укргидрометцентр.
Согласно сообщению, туман накроет столицу в ближайший час с удержанием ночью и утром 8 октября. При этом видимость составит от 200 до 500 метров.
Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Напомним, сегодня, 7 октября, в столице начался сильный ливень — затопило несколько улиц и повалило деревья на припаркованные машины.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозируют на октябрь в Украине среднюю месячную температуру до +6...+12 градусов тепла и умеренные дожди.