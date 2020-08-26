Шовковский идет на местные выборы от Кличко

Александр Шовковский Фото из открытых источников

Лично Шовковский не присутствовал на съезде партии

Легенда украинского футбола Александр Шовковский идет на местные выборы от партии "УДАР". Об этом на съезде партии заявил ее председатель Виталий Кличко, передает "РБК-Украина".

Отмечается, что лично Шовковский не присутствовал на съезде партии, однако записал специальное видеообращение. В нем он объяснил, что не приехал, так как находится в штабе Национальной сборной, где готовится к матчу в Лиге Наций.

Спортсмен также поблагодарил Кличко за приглашение присоединиться к его команде.

Напомним, 11 августа политическая партия "Голос" официально представила телеведущего Сергея Притулу как своего кандидата на должность мэра Киева. В свою очередь Притула пообещал, что через год ему не надоест и он не сдаст мандат как Вакарчук. Также он заявил, что в его команде не будет "свадебных фотографов" и его друзей.