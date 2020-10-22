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Школы Киева, где расположены участки, после выборов продезинфицируют, – Кличко

Виталий Кличко на онлайн-конференции "Каким мы видим Киев" Сайт Виталия Кличко

Задача города — не ставить под угрозу жизнь и здоровье детей

После окончания выборов на избирательных участках, которые были размещены в школах столицы, состоится полная дезинфекция помещений. 

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все — украинцы" на телеканале ZIK заявил городской голова Киева Виталий Кличко.

Виталий Кличко отметил, что большинство избирательных участков Киева находятся в помещениях столичных школ. По его словам, во время проведения выборов Киевские участки трижды будут дезинфицировать. 

"Однозначно, у нас будет дезинфекция во время выборов. Трижды в день будет происходить дезинфекция помещений", – подчеркнул Кличко.

Вместе с тем он добавил, что после проведения выборов школы еще раз продезинфицируют.

"После того, как участки будут убраны из школ, там будет происходить полная дезинфекция, чтобы ни в коем случае не ставить под угрозу здоровье детей", – прокомментировал Виталий Кличко.

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Кроме этого он заявил, что городские власти Киева выделили более миллиона гривен для обеспечения избирательных участков средствами защиты.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к киевлянам с просьбой соблюдать правила карантина во время голосования на местных выборах 25 октября.

"Также я обращаюсь к киевлянам: на избирательных участках держите социальную дистанцию. Обязательно будьте в маске. Не ведите с собой детей. На входе в участки вам должны измерить температуру. А также — проверить наличие защитной маски. Выборы состоятся безопасно, если мы все сознательно отнесемся к своему здоровью и соблюдению необходимых правил. А мы способны это сделать!" — сказал Виталий Кличко.

 

 

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