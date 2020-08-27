Школу могут закрыть, если учитель заразится COVID-19, - КГГА

Школа из открытых источников

Решение будет принимать директор заведения

В случае инфицирования учителя коронавирусом всю школу могут отправить на самоизоляцию. Об этом во время брифинга рассказал исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский, передает РБК-Украина.

По словам заместителя, после того, как учитель уйдет на карантин, будут устанавливаться контакты и директор будет принимать решение, кто будет замещать учителя.

"В зависимости от ситуации будет приниматься решение - либо школа закрывается, либо класс уходит на карантин, либо учитель", - сказал Мандриевский.

Напомним, накануне Министерство образования и науки опубликовало перечень противоэпидемиологических мероприятий на время карантина, которые будут действовать в школах с 1 сентября. В частности, в ситуациях, когда подтверждена болезнь COVID-19 у одного из соискателей образования, все остальные соискатели соответствующего класса или группы должны пойти на самоизоляцию.