live
Новости » Киев Читати новину українською

Школам Киева рекомендовали начать каникулы 21 октября из-за выборов и COVID-19

Фото из открытых источников

Каникулы продлятся неделю, и вернуться в школу ученики должны 28 октября

Школам Киева рекомендовано начать осенние каникулы 21 октября. Это связано с коронавирусом и проведением местных выборов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, рекомендация принята с целью предотвращения распространения коронавируса, а также для создания безопасных условий для обучения во время подготовки и проведения местных выборов, которые состоятся 25 октября.

Каникулы продлятся неделю, и вернуться в школу ученики должны 28 октября.

Новости по теме: В условиях карантина школы могут самостоятельно переносить каникулы, - МОН

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения рассматривает вариант переноса осенних каникул в школах на 10 дней раньше из-за проведения местных выборов.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Результаты расшифровки бортописцев Ан-26, штраф Польши против "Газпрома" и Нобелевская премия по химии: Главное за 7 октября Саммит Украина-ЕС: Какими были ожидания и что получил Киев в итоге переговоров Выборы мэра Львова: Окончательный список кандидатов и их обещания Социальная политика "слуг народа": Как власть собирается обеспечивать пенсионеров и что предусматривает накопительная система
Loading...

программы канала ZIK

Мир на Донбассе. Саммит Украина-ЕС. Аудит Нафтогаза и увольнение Абромавичуса І Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу
Коронавирус в Украине. Саммит Украина - ЕС. Языковой вопрос в стране | Детали дня | 07.10.20
В ожидании вакцины. Предвыборные манипуляции. Транша не будет? | Ток-шоу
Святослав Пискун | Ток-шоу
Ренат Кузьмин | Ток-шоу