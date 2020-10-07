Школам Киева рекомендовали начать каникулы 21 октября из-за выборов и COVID-19

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Каникулы продлятся неделю, и вернуться в школу ученики должны 28 октября

Школам Киева рекомендовано начать осенние каникулы 21 октября. Это связано с коронавирусом и проведением местных выборов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, рекомендация принята с целью предотвращения распространения коронавируса, а также для создания безопасных условий для обучения во время подготовки и проведения местных выборов, которые состоятся 25 октября.

Каникулы продлятся неделю, и вернуться в школу ученики должны 28 октября.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения рассматривает вариант переноса осенних каникул в школах на 10 дней раньше из-за проведения местных выборов.