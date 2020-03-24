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Шампуни и антисептики: Как в Киеве дезинфицируют улицы

КГГА

Коммунальщики усиленно убирают улицы и остановки

В Киеве коммунальные службы усиленно убирают город с использованием дезинфицирующих средств. Об этом сообщили на странице "Киевавтодора" в Facebook. 

"Усиленная уборка улиц и остановок продолжается. В воду для мытья добавляем шампуни и антисептики", - отметили в пресс-службе коммунальной корпорации. 

В частности, в видеоматериале отметили, что в столице с использованием антисептических средств тщательно дезинфицируют улицы, остановки общественного транспорта и подъезды жилых домов.

Напомним, ранее в Киеве в период повышения эпидемиологической заболеваемости на грипп и острые респираторные заболевания продезинфицировали городской транспорт.

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