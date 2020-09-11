Сеул передал киевским медикам 3,5 тыс. защитных костюмов
Средства защиты получат 10 медицинских учреждений
Правительство Сеульской метрополии передало 3,5 тыс. защитных костюмов для работников медицинских учреждений Киева, которые работают с больными коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
Отмечается, что гуманитарную помощь распределили между больницами, определенными для приема больных коронавирусом, и заведениями, которые оказывают ургентную помощь киевлянам.
В частности, защитные костюмы получат следующие медучреждения:
- КНП "Киевская городская клиническая больница №1";
- КНП "Киевская городская клиническая больница №3";
- КНП "Киевская городская клиническая больница №5";
- КНП "Киевская городская клиническая больница №6";
- КНП "Киевская городская клиническая больница №7";
- КНП "Киевская городская клиническая больница №8";
- КНП "Киевская городская клиническая больница №12";
- КНП "Клиническая больница №15 Подольского района города Киева";
- КНП "Киевская городская клиническая больница №17";
- КНП "Детская клиническая больница №7 Печерского района города Киева".
Напомним, за минувшие сутки, 10 сентября, у 404 жителей Киева обнаружили заболевание коронавирусом также семь больных умерли. По словам мэра столицы Виталия Кличко, с начала пандемии коронавирус унес жизни 261 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 16 523.
Ранее сообщалось, что Киев попал из желтой в оранжевую зону карантина. Усиленные ограничения в столице начнут действовать с 00:00 понедельника, 14 сентября.