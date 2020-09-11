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Сеул передал киевским медикам 3,5 тыс. защитных костюмов

Средства защиты получат 10 медицинских учреждений

Фото из открытых источников

Правительство Сеульской метрополии передало 3,5 тыс. защитных костюмов для работников медицинских учреждений Киева, которые работают с больными коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Отмечается, что гуманитарную помощь распределили между больницами, определенными для приема больных коронавирусом, и заведениями, которые оказывают ургентную помощь киевлянам.

В частности, защитные костюмы получат следующие медучреждения:

  • КНП "Киевская городская клиническая больница №1";
  • КНП "Киевская городская клиническая больница №3";
  • КНП "Киевская городская клиническая больница №5";
  • КНП "Киевская городская клиническая больница №6";
  • КНП "Киевская городская клиническая больница №7";
  • КНП "Киевская городская клиническая больница №8";
  • КНП "Киевская городская клиническая больница №12";
  • КНП "Клиническая больница №15 Подольского района города Киева";
  • КНП "Киевская городская клиническая больница №17";
  • КНП "Детская клиническая больница №7 Печерского района города Киева".

Напомним, за минувшие сутки, 10 сентября, у 404 жителей Киева обнаружили заболевание коронавирусом также семь больных умерли. По словам мэра столицы Виталия Кличко, с начала пандемии коронавирус унес жизни 261 киевлянина. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 16 523.

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Ранее сообщалось, что Киев попал из желтой в оранжевую зону карантина. Усиленные ограничения в столице начнут действовать с 00:00 понедельника, 14 сентября.

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