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Сергей Гусовский: Киев должен развиваться с учетом современных мировых тенденций

Сергей Гусовский Фото из открытых источников

Стратегия развития города должна быть ориентирована на человека и его потребности с учетом современных тенденций и технологий - убежден депутат Киевсовета, будущий кандидат на должность городского головы Сергей Гусовский. Об этом он заявил в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть", говоря о развитии Киева, сообщает УНИАН.

"Мы никогда не найдем достаточно денег, чтобы настроить достаточно мостов, если утром половина левого берега едет на правый работать. Это вопрос стратегии города. Пусть люди на выходных едут на правый берег: в музей, на отдых. Мир живет совсем другими мыслями и технологиями. Подавляющее большинство крупных городов сейчас живет идеей локального проживания в крупных городах. Пытаясь сделать так, чтобы человек в повседневной жизни в 15-ти минутах от места проживания имел возможность прийти на работу, отвести ребенка в садик, купить себе еду", - отметил Сергей Гусовский.

Он также подчеркнул важность принятия современного Генерального плана развития Киева, поскольку до сих пор столица живет по генплану, который разрабатывался в 80-х годах.

 

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