Сентябрь в столице повторил температурный рекорд 100-летней давности

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Также в сентябре был зарегистрирован нынешний максимум температуры

Нынешний сентябрь в Киеве повторил температурный рекорд 1909 года, сейчас температура воздуха остается выше +15 градусов, поэтому о метеорологической осени говорить еще рано. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла +18,4°С, что превысило климатическую норму аж на 4,5°С. Таким образом нынешний сентябрь в Киеве повторил рекорд 1909 года", - говорится в сообщении.

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Следует заметить, что метеорологическая осень в Киеве еще не началась. Так в столице всего пять дней с 18 по 20; 28 и 30 сентября были осенними.

Кроме этого, первый месяц осени оказался уникальным, поскольку нынешний максимум температуры воздуха в Киеве зафиксирован именно 1 сентября - +34,7°С. Самым холодным было 19 сентября, тогда минимальная температура опустилась под утро до +6,9°с.

Как отмечается, на проспекте Науки выпало 31 мм осадков, что составляет две трети климатической нормы и поэтому уже четвертый месяц подряд оказался скупым на осадки в столице.

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Напомним, в течение лета 2020 года в Киеве было установлено шесть температурных рекордов.