Сегодня происходит бесконтрольный импорт инфекции в столицу, – Кличко призвал ужесточить контроль

Кличко связывает увеличение количества больных с эвакуацией украинцев спецрейсами в Киев

Мэр Киева Виталий Кличко пресс-служба КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве происходит бесконтрольный завоз коронавирусf COVID-19, поскольку спецрейсами в столицу прибывают десятки тысяч украинцев, которые могут быть потенциально инфицированными. Об этом он рассказал во время онлайн пресc-брифинга относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, который транслировал телеканал ZIK.

"В столицу спецрейсами из-за границы прибывают десятки тысяч украинцев. Подавляющее большинство – в аэропорт "Борисполь". Меньшая часть – на столичный железнодорожный вокзал. Решение о возвращении принимало МИД Украины, а с проблемой потенциально инфицированных людей на улице и угрозой быстрого распространения инфекции столица, к сожалению, остается сам-на-сам", - отметил Кличко.

Кроме этого, он отметил, что необходимо приобщать профильные госорганы до контроля состояния здоровья людей, которые приезжают, и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

"Я убежден, все профильные государственные органы должна подключиться к контролю за состоянием здоровья прибывающих людей. К контролю того, в каких санитарно-эпидемиологических нормах принимают пассажиров в аэропорту. Там уже толпы и очереди. А также – жестко информировать людей на границе, что все, кто прилетел, 2 недели находиться дома и исключительно на самоизоляции, и понимать, что будут нести ответственность за нарушение такого обязательства. Потому что сегодня складывается бесконтрольный импорт инфекции в столицу", - констатировал мэр.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что вполне возможно для контроля самоизоляции граждан будут привлекать данные мобильных операторов.