Сегодня в Киев поступят еще 4 тысячи тестов на определение коронавируса, – КГГА

Представители властеи заверили, что в Киеве есть пять тысяч тестов на коронавирус

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник рассказал, что к вечеру понедельника, 16 марта, до Киева дойдут еще четыре тысячи тестов на коронавирус. Об этом он заявил во время брифинга КГГА относительно ситуации с коронавирусом, передает телеканал ZIK.

"Тесты есть в больничных заведениях города Киева. Кроме того, сегодня на таможенной территории Украины есть 100 тестов, которые дают результат по мазку, по слюне. Предыдущие были по крови, сейчас – по слюне. Мы их протестируем и к концу недели будем иметь достаточное количество тестов для тестирования заболевания коронавирус", - сказал Поворозник.

Отвечая на уточняющий вопрос относительно того, сколько же всего тестов на COVID-19 есть в столице, заместитель отметил: "Есть на сегодня 5 тысяч, доезжает, буквально, сегодня на вечер, они уже на таможенной территории Украины, они уже в Киеве, 4 тысячи проходят "растаможку". Это тесты, которые я демонстрировал на прошлой пресс-конференции подобные".

Кроме этого, до конца недели поступит также еще тысяча тестов, однако они работают по другому принципу – не по крови, а по слюне.

Напомним, ранее первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, заявил, что решение о закрытии Киева на въезд и выезд не принимали.