С 21 июля Киев возобновляет работу шести муниципальных санаториев для детей

Виталий Кличко прессслужба КГГА

Санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил

С 21 июля возобновляем работу шести муниципальных санаторных заведений для детей. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

"С 21 июля мы возобновляем работу шести муниципальных санаторных учреждений для детей. И с 27 июля столичные дети, которые в этом нуждаются, смогут начать реабилитацию и лечение. Эта неделя нужна санаториям для оформления путевок детям", - написал Кличко.

По словам мэра, санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил, регламентов и будут заполненными на 50%.

В частности, на днях была проверена готовность к возобновлению работы детского санатория "Орленок" в Ворзеле. Так, заведение частично отремонтировали, утеплили, закупили спортивный инвентарь, медицинское оборудование и мебель.

"В этом году планируем открыть еще два отделения для реабилитации детей с кардиоревматологичными заболеваниями - в санатории "Лесная поляна" и эндокринологическими заболеваниями - в санатории "Елка", - добавил Кличко.

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Напомним, ранее сообщалось, что детские лагеря и санатории в Киеве не будут открывать до конца карантина, который сейчас продлен до 31 июля. Однако их будут готовить к возможному открытию после завершения карантина.