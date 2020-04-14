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С 16 по 20 апреля в Киеве введут усиленный контроль на въездах в город, – Кличко

Виталий Кличко

Вводится обязательная термометрия для пассажиров автобусов, грузопассажирского и легкового транспорта, направляющегося в столицу

Городской председатель Киева Виталий Кличко заявил, что с четверга, 16 апреля, в понедельник, 20 апреля, введут усиленный контроль на въездах в город. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал ZIK.

"Хочу отметить, что с четверга, 16 апреля, до следующего понедельника мы усиливаем контроль на постах, выставленных на въездах в Киев. В частности, вводится обязательная термометрия для пассажиров транспорта, направляющегося в столицу. Это касается автобусов, грузопассажирского и легкового транспорта, который перевозит больше трех человек, включительно с водителем", – сказал Кличко.

Напомним, столичный мэр также сообщил, что в Киеве по согласованию с религиозными организациями поминальные дни перенесены на 6 июня.

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