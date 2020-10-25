Результаты выборов в Киеве в лучшем случае будут известны 28 октября, - ТИК

Скорость подсчета голосов усложняет форма новых бюллетеней

Результаты выборов в Киеве в лучшем случае будут известны не раньше утра среды, 28 октября, из-за того, что форма новых бюллетеней затрудняет скорость подсчета голосов. Об этом заявил заместитель главы Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов, передает "ЧЕСТНО".

По его словам, у комиссий нет подобного опыта. Протоколы достаточно большие и сложные для заполнения.

Только на территории Киева открылись 1105 избирательных участков. При этом по три участка в Шевченковском и Соломенском, а также по одному в Оболонском и Дарницком районах открылись с опозданием.

В этом году местные выборы проходят по новым правилам, закрепленным в Избирательном кодексе. Речь идет о пропорциональной системе с открытыми партийными списками.

Отметим, голосуя за Киевсовет, избиратель должен выбрать не только партию, но и одного из ее кандидатов. Все из них, кроме главы списка, закреплены по одному из городских округов. Тот кандидат, который получает больше голосов на округе, имеет больше шансов получить мандат. Голосуя за одну из партий, нельзя выбирать кандидата от другой политсилы.

В случае с выборами мэра все без изменений. Если никто из кандидатов не получит 50 или более процентов на выборах 25 октября, то двое из них, получившие наивысший результат, продолжат борьбу во втором туре.

Ранее сообщалось, что сегодня, 25 октября, в Киеве и двух областях Украины правоохранители зафиксировали так называемую карусель — метод фальсификации выборов. В полночь сотрудники правоохранительных органов начали задерживать автобусы, которые развозили людей по регионам.