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Резиденцию Зеленского в Мариинском дворце откроют для посетителей, - Офис президента

Для групп школьников будут проводить экскурсии в отдельный день и с особой программой

С пятницы, 4 сентября, церемониальная резиденция президента Украины в Мариинском дворце станет доступной для экскурсий. Об сообщает Офис президента

"Церемониальная резиденция Президента Украины, которая размещается в Мариинском дворце, станет доступной для экскурсий с 4 сентября 2020 года. Посетить дворец можно будет в пятницу, субботу и воскресенье, с 10:00 до 17:00", - говорится в сообщении.

Чтобы попасть на 45-минутную экскурсию в Мариинский дворец нужно предварительно забронировать дату и время своего визита на сайте, а непосредственно перед началом экскурсии – купить билет.

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Известно, что стоимость билета составляет 150 грн, для льготных категорий граждан – 75 грн. Экскурсии будут бесплатными для детей до 7 лет. В частности во время экскурсии по дворцу можно будет ознакомиться с экспозицией картин и подарков президентов Украины, церемониальным залом, залом для переговоров.

Как отмечается, каждый четверг доступ во дворец будут иметь только организованные группы школьников, у них будет особая программа экскурсии с учетом их возраста, класса и специфики исторического периода, который они изучают.

"Этот дворец имеет долгую и сложную историю. Но это также часть украинской истории. И я считаю, правильно открыть двери дворца для всех людей, всех украинцев, чтобы каждый смог коснуться страниц этой истории: иногда драматических, а иногда – значимых", – отметил Владимир Зеленский.

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Напомним, на День Независимости президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой и лидером группы "Ляпис 98" Сергеем Михалком побывал в Главном военном клиническом госпитале в Киеве, где посетил раненых военных. 

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