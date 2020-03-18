Режим чрезвычайной ситуации: Обеспечена ли Киевская область тест-системами для выявления коронавирус

Сейчас в Киевской области есть также почти 200 аппаратов искусственной вентиляции легких

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Исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин заявил, что в больницах, которые первыми будут принимать пациентов с подозрением на коронавирус, тест-системы уже имеются, также до конца недели до каждого медицинского учреждения поступят от 50 до 200 систем. Об этом он рассказал во время брифинга о введении чрезвычайной ситуации в Киевской области, который транслировал телеканал ZIK.

"В большинстве районов тест-системы заказаны и к концу недели будут на местах. Каждое медучреждение получит от 50 до 200 систем. Дополнительные тестовые системы обещает обеспечить министерство здравоохранения во всех регионах. Также могу добавить, что в тех же больницах, которые определены как те, что будут первыми принимать пациентов, указанные тест-системы уже закуплены, они там находятся и готовы к использованию", - отметил Володин.

Кроме этого, директор Департамента здравоохранения Киевской ОГА Максим Ионов рассказал, сколько аппаратов ИВЛ есть в Киевской области.

"Общее количество аппаратов искусственной вентиляции легких – на сегодня эта цифра составляет 199 штук. Это аппараты разного класса и разной мощности. Хочу добавить, что в случае необходимости все больницы, где есть инфекционные отделения, аппараты ИВЛ будут по необходимости перепрофилированы", - рассказал Ионов и добавил, что сейчас также рассматривается вопрос о закупке дополнительных аппаратов ИВЛ благодаря выделенным накануне средствам.

Напомним, в среду, 18 марта, во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской областной государственной администрации, было принято решение о введение режима чрезвычайной ситуации на территории Киевской области.